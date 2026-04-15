CG Crime News: गाय के साथ आपत्तिजनक कृत्य, गौ-सेवकों ने आरोपी को संदिग्ध हालत में पकड़ा, वीडियो भी बनाया

वहीं राजधानी रायपुर में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक युवक पर गाय के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया गया कि यह मामला भांठागांव स्थित दुर्गा मंदिर के पास का है। आरोपी की पहचान गोगा सोनकर के रूप में हुई है। इस मामले में बजरंग दल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है।