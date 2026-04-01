CG Rape Case: नशे में धुत युवक की हैवानियत, घर में घुसकर बीमार महिला से किया दुष्कर्म, पीड़िता अस्पताल में भर्ती

घटना की जानकारी होने पर सोमवार की शाम को वार्ड पार्षद सहित बस्तीवासी भारी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने डायल 112 के अलावा पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की मदद से पीड़िता को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस घटना से बस्तीवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इस विषय में सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरीपारा में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला का कथन दर्ज किया गया है। इसी कथन के आधार पर एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, जिसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।