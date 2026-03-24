CG Rape Case: होली की रात युवती से हैवानियत, जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश, फिर… जानें पूरा मामला

विरोध करने पर आरोपी ने युवती के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल, नगदी और अन्य सामान छीनकर फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 22 मार्च को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि घटना 3 मार्च की रात करीब 10.30 से 11 बजे के बीच की है, जब वह बन्नाक चौक स्थित एक दुकान के पास खड़ी थी। वह भी थोड़े नशे में थी। इसी दौरान एक युवक, जिसे स्थानीय लोग ‘मझला’ के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचा और घर छोडऩे का झांसा देकर जबरदस्ती उसे वाहन में बैठा लिया।