CG Rape Case: होली की रात युवती से हैवानियत, जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश, फिर… जानें पूरा मामला

rape: फाइल फोटो पत्रिका
CG Rape Case: बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में होली की रात एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास और लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवती को जबरन वाहन में बैठाकर सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की।
विरोध करने पर आरोपी ने युवती के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल, नगदी और अन्य सामान छीनकर फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 22 मार्च को थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि घटना 3 मार्च की रात करीब 10.30 से 11 बजे के बीच की है, जब वह बन्नाक चौक स्थित एक दुकान के पास खड़ी थी। वह भी थोड़े नशे में थी। इसी दौरान एक युवक, जिसे स्थानीय लोग ‘मझला’ के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचा और घर छोडऩे का झांसा देकर जबरदस्ती उसे वाहन में बैठा लिया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके सिर पर शराब की बोतल से वार किया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन, करीब 800 रुपये नगद, पर्स और अन्य सामान छीनकर मौके से फरार हो गया। जाते-जाते आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण वह तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सकी। बाद में उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सिरगिट्टी पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आरोप है कि युवक पीड़िता को गोखले नाला के आगे जंगल क्षेत्र में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी ने हाथ-पैर पकड़कर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पीड़िता के शोर मचाने और लगातार विरोध करने पर आरोपी वारदात में सफल नहीं हो पाया।
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