कोरबा छात्रावास में खूनी खेल! रसोई कर्मचारी ने छात्र पर टंगिया से किया हमला, मासूम छात्र लहूलुहान

Korba Hostel Incident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छुरी स्थित प्री-मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में एक बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है। यहां एक रसोई कर्मचारी ने शराब के नशे में मासूम छात्र पर टंगिया (कुल्हाड़ी) से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई और कोई स्थायी क्षति नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।