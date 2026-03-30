पं. धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले हंगामा, आयोजन समिति और PSO के बीच हुई हाथापाई, जानें वजह…

Bageshwar Baba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू होने से पहले ही आयोजन स्थल पर विवाद की स्थिति बन गई। ग्राम ढप-ढप में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में रविवार रात करीब 8:30 बजे महाराज के आगमन के बाद उनके ठहरने के स्थान अग्रसेन भवन में जमकर हंगामा हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिससे मौके पर मौजूद श्रद्धालु भी हैरान रह गए।