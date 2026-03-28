CG News: करंट से मादा भालू व उसके 2 बच्चों की मौत, लटकते तार बनी हादसे की वजह

अब एक बार फिर मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत के मामले में वन विभाग ने पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग पर डालते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की है। कटघोरा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत बेहद गंभीर मामला है। जांच में सामने आया है कि बिना अनुमति के 11 केवी लाइन जंगल से खींची गई थी, जिसकी चपेट में आने से भालुओं की मौत हुई। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।