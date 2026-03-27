CG Crime News: बारात की खुशी बनी खौफ, डीजे विवाद में युवक को मारा चाकू, इस हाल में पहुंचा अस्पताल

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी युवक हाथ में चाकू लहराते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति भी साफ देखी जा सकती है। यह वीडियो अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पांडु के साथ शिवा साहू, लक्की साहू और एक अन्य युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।