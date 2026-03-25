CG News: शेयर बाजार में एंट्री को तैयार SECL, 25% हिस्सेदारी बिक्री को CIL की मंजूरी, औपचारिकताओं के बाद प्रक्रिया बढ़ेगी

कोल इंडिया ने महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल) में भी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी बोर्ड ने एमसीएल में अपनी अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बताया जा रहा है यह हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए बेची जाएगी। इसके अलावा एमसीएल को शेयर बाजार में लाने (लिस्टिंग) की भी तैयारी है, जिसके तहत आईपीओ (आईपीओ) या अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया एक या एक से अधिक चरणों में पूरी की जाएगी।