बड़ी खुशखबरी: 80 वर्ष से अधिक पेंशनरों को मिलेगा अतिरिक्त पेंशन, राज्य बिजली कंपनी ने जारी किया आदेश

आदेश के मुताबिक, यह अतिरिक्त राशि उस माह के प्रथम दिन से देय होगी, जिसमें पेंशनर संबंधित आयु पूरी करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के पेंशनर्स के लिए यह बड़ी राहत है। पेंशनर्स की आयु वृद्धि के साथ ही उनको मूल पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। खासकर जीवकोपार्जन के साथ ही बीमारी की स्थिति में दवाइयां खरीदने के लिए अतिरिक्त पेंशन की राशि काम आ सकेगी। बता दे कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी में पेंशनर्स की संख्या वर्तमान में लगभग 7 हजार से ज्यादा है।