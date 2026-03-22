CG Crime News: अविश्वास प्रस्ताव से पहले पंच और परिवार गायब, मचा हड़कंप… सरपंच पर लगे गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आवेदन में उल्लेख किया है कि मैं ग्वाल राम यादव पिता स्व. जुगुतराम यादव ग्राम करूमौहा, तह, भैसमा, जिला कोरबा का निवासी हूं। मेरी बहु निर्मला पति दिलमोहन ग्राम पंचायत करूमौहा के वार्ड क्र. 04 मे निर्वाचित पंच हैं। चूंकि वर्तमान समय में सरपंच के मनमाने रवैये को देखते हुए ग्राम पंचायत करूमौहा के निर्वाचित पंचों द्वारा ग्राम पंचायत करूमौहा की सरपंच कविता कांदे के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। जिसका सम्मिलन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश के तहत 25 मार्च को नियत किया गया है।