CG News: 4 महीने बाद भी नहीं सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री, ग्रामीणों में खौफ बरकरार, नागवंशी समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी

CG News: पुलिस की नाकामियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि, अपराधी यहां के थाना को अपना सुरक्षित स्थान समझने लगे हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच हत्या जैसे संगीन अपराध का ना सुलझ पाना, पुलिस की कार्यशैली को मुंह चिढ़ा रहा है। पत्थलगांव थाना में हुए विभिन्न अनसुलझे संगीन मामले पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए भी चुनौती साबित हो रहे हैं। चार माह पहले दो समुदाय के बीच हुयी हिंसक झड़प के बाद दोनो ही समुदाय के दो लोगों की हत्या होना और उसका खुलासा ना होना अनेक संदेह को जन्म दे रहा है।