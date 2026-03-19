CG Murder Case: दोस्त ने ही की दोस्त की बेरहमी से हत्या, मुंह में मिले प्लास्टिक के टुकड़े से खुला राज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना बीते 9 मार्च रात की है। पुलिस को सूचना 10 मार्च की सुबह सूचना मिली कि बिजली कंपनी के टावर में चौकीदारी करने वाले लखन उर्फ धरभईया चौधरी (46 वर्ष) का शव खेत की मेड़ पर है। पुलिस ने मामले में सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी अजहर अली ने बताया कि घटना दिनांक को मृतक लखन उर्फ धरभईयां चौधरी के साथ ड्यूटी करने के दौरान खाना बनाने की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा में उसने लखन चौधरी के साथ मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया और अपने हाथ मे रखे टार्च से लगातार चेहरे पर मारकर चोट पहुंचाकर मृतक का गला दबाकर हत्या कर दिया।