Bageshwar Dham Sarkar: धर्मांतरण पर खुलकर बोले बागेश्वर सरकार, कहा- ठठरी मारी जाएगी, छत्तीसगढ़ का भांचा आया है…

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कथा के माध्यम से न केवल धार्मिक आयोजन हो रहा है, बल्कि समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है। शास्त्री के प्रवचन में धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकता पर विशेष जोर देखने को मिला।