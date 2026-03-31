CG Politics News: VIP सुरक्षा में बड़ी चूक! मंत्री के काफिले पर पत्थर गिरने से मचा बवाल

जांच के शुरुआती चरण में ही यह साफ हो गया कि यह कोई सुनियोजित पथराव नहीं था। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे भवन के पास खेल रहे थे और खेल-खेल में पत्थर उछाल रहे थे, तभी एक पत्थर अनजाने में काफिले की गाड़ी पर जा गिरा। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि मामला किसी साजिश या सुरक्षा चूक से जुड़ा नहीं निकला।