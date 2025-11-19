CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार DG/IGP कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी 28 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर

छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी DG/IGP कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)
CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ रायपुर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए शहर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार 60वां अखिल भारतीय डीजी/आईजीपी सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में आयोजित हो रहा है। एयरपो से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर (भाजपा कार्यालय) तक एक रोड शो प्रस्तावित है।
मार्ग में 12 से अधिक स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोक कला और नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। फुंडहर चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है। दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने अभी तक रोड शो के लिए अंतिम अनुमति नहीं दी है। चर्चा है कि फंडहर चौक से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का रूट छोटा किया जा सकता है।
CG News: सम्मेलन में लगभग 300 अतिविशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें 33 राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अर्धसैनिक बलों के 20 महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक शामिल होंगे। उनके लिए 650 वाहनों की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 100 सफेद इनोवा कारें आरक्षित की गई हैं। अन्य राज्यों से भी वाहन मंगवाए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग