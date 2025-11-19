CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार DG/IGP कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी 28 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर

मार्ग में 12 से अधिक स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोक कला और नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। फुंडहर चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है। दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने अभी तक रोड शो के लिए अंतिम अनुमति नहीं दी है। चर्चा है कि फंडहर चौक से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का रूट छोटा किया जा सकता है।