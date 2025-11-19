Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार DG/IGP कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी 28 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर

CG News: रायपुर में 28-30 नवंबर तक होने वाली डीजी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए PM मोदी के आगमन पर सुरक्षा, रोड शो तैयारी और वीआईपी व्यवस्थाओं को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 19, 2025

छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी DG/IGP कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी DG/IGP कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)

CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ रायपुर आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए शहर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार 60वां अखिल भारतीय डीजी/आईजीपी सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में आयोजित हो रहा है। एयरपो से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर (भाजपा कार्यालय) तक एक रोड शो प्रस्तावित है।

रोड शो के लिए बढ़ा दी गई सुरक्षा

मार्ग में 12 से अधिक स्वागत मंच बनाए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ी लोक कला और नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। फुंडहर चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है। दिल्ली में हाल ही में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने अभी तक रोड शो के लिए अंतिम अनुमति नहीं दी है। चर्चा है कि फंडहर चौक से भाजपा कार्यालय तक रोड शो का रूट छोटा किया जा सकता है।

33 राज्यों के पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल

CG News: सम्मेलन में लगभग 300 अतिविशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें 33 राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अर्धसैनिक बलों के 20 महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक शामिल होंगे। उनके लिए 650 वाहनों की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 100 सफेद इनोवा कारें आरक्षित की गई हैं। अन्य राज्यों से भी वाहन मंगवाए गए हैं।

ये भी पढ़ें

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तीखे तेवर, कहा- जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
रायपुर
Chhattisgarh news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 03:29 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार DG/IGP कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी 28 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ
रायपुर

CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित

CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित
रायपुर

रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं को मिलेगी रहने की सुविधा, वर्कऑर्डर जारी

रायपुर में बनेगा तीन वर्किंग वुमन हॉस्टल, महिलाओं को मिलेगी रहने की सुविधा, वर्कऑर्डर जारी
रायपुर

पेंशनरों को बड़ी राहत… किसी भी बैंक में जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

Pension-Scheme
रायपुर

रेल यात्री ध्यान दें.. 20, 22 व 23 नवंबर को रद्द रहेंगी 8 पैसेंजर ट्रेनें, देखें नाम

Train Cancelled
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.