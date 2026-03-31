Crime News: बीच सड़क प्यार का The-End, बदमाशों ने लड़की के गर्दन पर चलाया चाकू, लिखकर बताई आरोपियों के नाम

चाकूबाजी की घटना के बाद कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लडक़ी के साथ चाकू से हमला करने की घटना हुई है। घटना में पीड़िता के गले पर गंभीर वार किया गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीडि़ता के पिता के कथन के आधार पर हत्या का प्रयास में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विधिवत जांच प्रारंभ की गई है। प्रकरण में कुल 5 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है। इनमें से तीन नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं, जबकि फरार दो आरोपियों की तलाश जारी है।