Vedanta Plant Blast: 20 मौतों के बाद दहशत, वेदांता प्लांट से 2000 मजदूर डरकर भागे, सिर्फ 50 बचे

हादसे के बाद प्लांट के पीछे स्थित लेबर क्वार्टर में रहने वाले 2000 से ज्यादा मजदूर डर के कारण अपने घर लौट गए हैं। अब वहां केवल करीब 50 मजदूर ही बचे हैं। मजदूरों का कहना है कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वहां रुकना जोखिम भरा है। मजदूरों का आरोप है कि क्वार्टर में न तो पर्याप्त सुरक्षा है और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से निगरानी करता है। हादसे के बाद भी पुलिस या प्रशासन की उपस्थिति नगण्य रही, जिससे मजदूर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।