18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Accident: भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा, तहसीलदार की पत्नी की मौत, 4 साल का मासूम घायल

CG Accident: सड़क किनारे खड़े एक अनियंत्रित ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमिता कंवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Love Sonkar

Apr 18, 2026

CG Accident: भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा, तहसीलदार की पत्नी की मौत, 4 साल का मासूम घायल

CG Accident: भारतमाला अकलतरा सड़क पर गुरुवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में कोरबा तहसीलदार की पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनका मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल है। घटना रात करीब 1 बजे ग्राम सांकर के पास हुई। पुलिस के अनुसार, कोरबा तहसीलदार विष्णु कंवर अपनी पत्नी अमिता कंवर (30) और चार वर्षीय पुत्र के साथ कार से बिलासपुर जा रहे थे।

इसी दौरान उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक अनियंत्रित ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अमिता कंवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल बच्चे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कटघोरा हाइवे में भी हादसा

एक और बड़ा सड़क हादसा कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाइवे क्रमांक में हुआ है। सूचना के अनुसार यहां तीन ट्रेलर और एक कार के बीच भिड़ंत हो गई है। इस घटना में पांच लोग जख्मी हुए है। सभी को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की वजहों को जानने के प्रयास में जुटी हुई है।

इससे सम्बंधित खबरें

पिकअप वाहन पलटने से 1 की मौत, 17 घायल

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर झलमला से रानीमाई मोड़ के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया है। पढ़े पूरी खबर

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में एक और मजदूर की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुब्रोतो जेना, जो 80-90 प्रतिशत तक झुलस गए थे, ने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शनिवार सुबह दम तोड़ दिया। इस हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 22 पहुंच गई है। पढ़े पूरी खबर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Apr 2026 03:10 pm

Published on:

18 Apr 2026 03:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Accident: भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा, तहसीलदार की पत्नी की मौत, 4 साल का मासूम घायल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wedding Violence: शादी समारोह में हंगामा! बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला, कई घायल

बारात स्वागत के वक्त गांव में हिंसक (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मौतों का सिलसिला जारी(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

Vedanta Plant Accident: बॉयलर ब्लास्ट के बाद गहराया रहस्य, 20 मौतों के बीच एक मजदूर लापता, परिवार भटकता रहा

अब तक 20 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

वेदांता प्लांट हादसे में अनिल अग्रवाल समेत 10 पर FIR, मेंटेनेंस में लापरवाही से हुआ बड़ा ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: वेदांता प्लांट हादसे में घायलों का मंत्री लखन लाल देवांगन ने जाना हालचाल, बेहतर उपचार के दिए निर्देश

CG News: वेदांता प्लांट हादसे में घायलों का मंत्री लखन लाल देवांगन ने जाना हालचाल, बेहतर उपचार के दिए निर्देश
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.