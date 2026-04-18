18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

वेदांता प्लांट हादसे में अब तक 23 की मौत, 13 अस्पताल में, FIR पर भूपेश ने उठाए सवाल

Vedanta Blast FIR Controversy: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 23 पहुंची। 13 घायल अभी भी इलाजरत। FIR और जांच को लेकर सियासत तेज।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 18, 2026

छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में 23 की मौत (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में 23 की मौत (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Plant Accident: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता पावर प्लांट हादसे ने अब और भी भयावह रूप ले लिया है। पिछले 24 घंटों में तीन और घायल मजदूरों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया है, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा और जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Vedanta Plant Accident Update: मौत का आंकड़ा बढ़ा, कई की हालत नाजुक

रायपुर के कालड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान दो मजदूर- उमेंद्र शाह और मध्यप्रदेश के किस्मत अली- ने दम तोड़ दिया। वहीं, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती पश्चिम बंगाल के मजदूर सुब्रोतो जेना, जो 80-90% तक झुलस चुके थे, उनकी भी मौत हो गई। हादसे में कुल 36 लोग झुलसे थे, जिनमें से अब भी 13 घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है।

FIR दर्ज, प्रबंधन पर गंभीर आरोप

घटना के बाद डभरा थाने में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्लांट प्रबंधन समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जांच में सामने आई शुरुआती जानकारी ने इस हादसे को महज दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का परिणाम बताया है।

जल्दबाजी में प्रोडक्शन बढ़ाने की कीमत

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, प्लांट में प्रोडक्शन दोगुना करने की जल्दबाजी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।
👉 चेतावनी मिलने के बावजूद काम नहीं रोका गया
👉 मशीनों के रखरखाव में लापरवाही बरती गई
👉 ऑपरेशन के दौरान जरूरी सावधानियां नहीं अपनाई गईं

इन्हीं आधारों पर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

ब्लास्ट का तकनीकी कारण क्या था?

औद्योगिक सुरक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बॉयलर इंस्पेक्टर उज्जवल गुप्ता और उनकी टीम ने लगभग 6 घंटे तक घटनास्थल की जांच की।

👉 फर्नेस में अत्यधिक फ्यूल जमा हो गया था
👉 इससे अंदर तेज प्रेशर बना
👉 दबाव के चलते बॉयलर का निचला पाइप अपनी जगह से हट गया
👉 और फिर हुआ जोरदार विस्फोट

FSL रिपोर्ट में भी इसी तकनीकी कारण की पुष्टि हुई है।

Vedanta Plant Accident Update: FIR पर सियासी सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में FIR को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि पत्रकारों को FIR की कॉपी नहीं दी जा रही और “ऊपर से मना” होने की बात कही जा रही है।
“यह ‘ऊपर’ कौन है?”
“रायपुर में किससे बात करनी है?”
इन सवालों ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है।

जांच तेज, विशेष टीम गठित

एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर एएसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। प्रशासन का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Apr 2026 05:08 pm

Published on:

18 Apr 2026 05:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वेदांता प्लांट हादसे में अब तक 23 की मौत, 13 अस्पताल में, FIR पर भूपेश ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत, रजिस्ट्री में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, लेकिन अभी करना होगा इंतजार

CG News: महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत, रजिस्ट्री में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, लेकिन अभी करना होगा इंतजार
रायपुर

Officers Suspended: नगर निगम में भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन, 4 अफसर सस्पेंड, जांच शुरू

करोड़ों के घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर

Heat Wave: भीषण गर्मी का कहर, फूड पाॅयजनिंग और उल्टी-दस्त के मरीज बढ़े, 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान

Heat Wave: भीषण गर्मी का कहर, फूड पाॅयजनिंग और उल्टी-दस्त के मरीज बढ़े, 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान
रायपुर

Medical College: इंटर्नशिप के बाद भी अटकी पोस्टिंग, 682 स्टूडेंट्स कर रहे इलाज, कब मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर? जानिए नया नियम

MBBS
रायपुर

छत्तीसगढ़ की कबड्डी स्टार संजू देवी को 50 लाख का इनाम, राज्य सरकार ने किया सम्मानित

Sanju Devi Kabaddi: छत्तीसगढ़ की कबड्डी स्टार संजू देवी को 50 लाख का इनाम, राज्य सरकार ने किया सम्मानित(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.