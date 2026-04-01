Raman Singh vs Bhupesh Baghel: … और सबूत चाहिए क्या? भूपेश बघेल के इस पोस्ट पर डॉ. रमन सिंह ने दी नसीहत, कहा- एक बार आईने में देखिए

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर अमित शाह को नक्सलवाद के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। बघेल का कहना था कि उनकी सरकार के दौरान नक्सल समस्या से निपटने में केंद्र को पूरा सहयोग दिया गया, जबकि संसद में अमित शाह ने इसके उलट बयान दिया। इसके बाद बघेल ने एक और पोस्ट कर अखबार की कटिंग साझा की, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई।