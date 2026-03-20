तमनार में अफीम खेती का मामला, बघेल बोले- BJP राज में बढ़ रही गैरकानूनी गतिविधियां

भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं और वर्तमान सरकार के दौरान नशे का कारोबार फैल रहा है। उनका आरोप है कि इससे युवाओं को गलत दिशा में धकेला जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि नगरी-सिहावा इलाके में भी अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। बघेल के मुताबिक, एक भाजपा नेता के फार्महाउस में बड़े पैमाने पर करीब 20 एकड़ में अफीम उगाई गई थी।