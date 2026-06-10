IAS Assets 2026: IAS अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा, ऋचा शर्मा ने 1.75 करोड़ का खरीदा फ्लैट, देखें पूरा लेखा-जोखा

रायपुर@सुबोध कुमार झा। IAS Assets Report: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी प्रतिवर्ष केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपते हैं। इस प्रक्रिया के तहत, हाल ही में 1991 से 1994 बैच के सात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का लेखा-जोखा सामने आया है। विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक किए गए इन आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पिछले एक वर्ष में अधिकांश अधिकारियों की संपत्ति में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है।