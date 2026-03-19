LPG cylinder Raid: अवैध गैस कारोबार का भंडाफोड़! 599 सिलेंडर जब्त कर जांच शुरू, छापेमारी में खुली पोल…

LPG cylinder Raid: छत्तीसगढ़ के दुर्ग घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला खाद्य विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत रसमडा स्थित बोरई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में संचालित पापुशा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद टीम ने मौके से 599 गैस सिलेंडर और करीब 2841 किलो एलपीजी जब्त कर लिया।