गर्मियों में बच्चों के लिए बड़ा तोहफा! रायपुर के स्कूलों में लगेंगे समर कैंप, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

Summer Camp 2026: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों के लिए समर कैंप आयोजित करने के निर्देश सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास, रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को निखारना है। समर कैंप के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें और बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।