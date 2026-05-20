छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में एडमिशन शुरू! 30 जून तक होंगे दाखिले, शिक्षा विभाग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियां 20 मई तक पूरी की जाएंगी। इसमें 6वीं और 9वीं कक्षा के लिए कैचमेंट क्षेत्र तय करना, पहली कक्षा के लिए आंगनबाड़ी से बच्चों की सूची प्राप्त करना, 5वीं पास विद्यार्थियों की सूची पूर्व माध्यमिक स्कूलों को सौंपना तथा 8वीं पास विद्यार्थियों की जानकारी संबंधित प्राचार्यों को उपलब्ध कराना शामिल है। विभाग के अनुसार प्रवेश सूची 16 जून तक जारी कर दी जाएगी, जबकि शेष प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होगी। इसी दिन तक स्कूलों की अध्यापन समय सारिणी भी जारी करने के निर्देश दिए गए।