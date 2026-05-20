Patrika Cricket Tournament: IPL के साथ पत्रिका क्रिकेट टूर्नामेंट का रोमांच, आज होंगे तीन मुकाबले, छह टीमें दिखाएंगी दम

दूसरे मैच में सारडा एनर्जी एंड मिनरल और अविनाश बिल्डर के बीच खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अविनाश बिल्डर की टीम निर्धारित 8 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 94 रन ही बना सकी। तांशु ठाकुर ने शानदार 34 रन बनाए, जबकि धर्मेंद्र सरकार ने 25 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारडा एनर्जी एंड मिनरल की टीम ने 5.3 ओवर में 2 विकेट खोकर शानदार जीत दर्ज कर ली। टीम की जीत के हीरो पंकज रहे, जिन्होंने नाबाद 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। हरीश वर्मा ने भी 31 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल रहे। पंकज को मैन ऑफ द मैच चुना गया।