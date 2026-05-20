School Fees Hike: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई सरकारी स्कूलों की फीस, नए शैक्षणिक सत्र से लागू

फीस बढ़ोतरी को लेकर विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि परीक्षा सामग्री, खेल सामग्री और विज्ञान प्रयोगशाला से जुड़ी सामग्रियों की लागत में वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं मंजूरी मिलने के बाद अब गरीब छात्र सहायता कोष 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए किया गया है। इसके अलावा एक्टिविटी फीस 50 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार खेलकूद फीस 50 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए तथा साइंस प्रैक्टिकल फीस भी 50 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए कर दी गई है। साइंस क्लब फीस 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए होगी, जबकि स्काउट गाइड फंड 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है।