Chhattisgarh Politics: बस्तर पर अमित शाह के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार, बोले- ‘यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा’

भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बस्तर में सुरक्षा बलों के कैंप खोलने, सड़कों के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया गया। इसका असर यह हुआ कि कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से सुधरे और बस्तर की तस्वीर बदलने लगी। उन्होंने कहा कि 2009 में वामपंथी उग्रवाद से 1005 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 तक यह संख्या घटकर 147 रह गई। पुलिस थानों पर नक्सली हमलों की घटनाएं भी 96 से घटकर 46 रह गई थीं, जो यह साबित करता है कि हालात पहले से बेहतर हो चुके थे।