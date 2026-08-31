Police Transfer: धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 38 आरक्षकों का तबादला… देखें किसे कहां मिली नई पोस्टिंग

बताया जा रहा है कि तबादला किए गए कई पुलिसकर्मी लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ थे। ऐसे में पुलिस विभाग की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के तहत इन कर्मचारियों को दूसरी जगह पदस्थ किया गया है। एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण से पुलिसिंग व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा।