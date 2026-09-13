Chhattisgarh News: नाला उफना तो खाट बनी एंबुलेंस, मरीज को कंधे पर उठाकर ग्रामीणों ने कराया पार

बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदी और नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों से नदी-नालों के आसपास जाने और तेज बहाव वाले पानी को पार करने से बचने की अपील की गई है। लगातार बारिश के बीच एक ओर गंगरेल बांध का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए गेट खोले गए हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में नाले उफान पर हैं। चर्रा कच्छारपारा की घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि मानसून से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी पुल-पुलिया और आवागमन की सुविधाओं को लेकर कितनी तैयारी की गई है।