छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब बेचने पर 20 हजार रुपए का दंड, पीने से लेकर जुआ खेलने तक पर लगेगा जुर्माना

Chhattisgarh News:धमतरी जिले के सिर्री गांव में बढ़ते नशे और जुए के खिलाफ अब ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उपतहसील सिर्री को नशामुक्त और आदर्श गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम विकास समिति और श्रीराम हिंदू युवा संगठन ने मिलकर ग्रामीण स्तर पर अर्थदंड का प्रस्ताव पारित किया है। इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। गांव में अवैध शराब बेचने और खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ ग्रामीणों ने बैठक कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव के हृदयस्थल बाजार चौक में कोटवार के माध्यम से मुनादी कर ग्रामीणों को इस निर्णय की जानकारी दी गई।