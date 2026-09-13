‘साहब, बैल के खिलाफ FIR कर दीजिए’, धमतरी थाने पहुंचा पूरा मोहल्ला, पुलिस भी रह गई हैरान

Bull FIR Demand: धमतरी शहर में आवारा मवेशियों की समस्या से परेशान लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि पुलिसकर्मी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। यहां लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत लेकर नहीं, बल्कि एक बेकाबू बैल को पकड़कर कोतवाली थाना पहुंच गए। लोगों ने पुलिस से मांग की कि बैल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। मामला धमतरी के सुंदरगंज वार्ड का है, जहां पिछले कुछ दिनों से एक आवारा बैल के आतंक से लोग परेशान बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बैल अब तक तीन लोगों को घायल कर चुका है। लगातार बढ़ती परेशानी के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती गई।