Dhamtari News: जंगल में मिले खून के छींटे, कैमरा ट्रैप ने खोला सांभर शिकार का राज, 12 आरोपी गिरफ्तार

वन विभाग की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों से पूछताछ और बरामद सामग्री की जांच के आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि कथित शिकार में और कौन-कौन लोग शामिल थे।वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एंटी-पोचिंग टीम की इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब्त वन्यप्राणी अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने के बाद मामले में आगे की जांच और साक्ष्यों की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी।