17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धमतरी

Chhattisgarh News: 5 किलो की बच्ची का सामान्य प्रसव से जन्म, देखकर डॉक्टर भी हैरान, पिता ने नवजात का नाम रखा तृषा

Dhamtari News: बालोद जिले के सरबदा निवासी मनीषा साहू ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के अधिक वजन के बावजूद प्रसव सामान्य तरीके से हुआ। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Sep 17, 2026

Chhattisgarh News

5 किलो की बच्ची (फोटो सोर्स- पत्रिका)

5 kg Baby Girl: धमतरी जिला अस्पताल में एक असामान्य प्रसव का मामला सामने आया है। बालोद जिले के ग्राम सरबदा निवासी मनीषा साहू ने सामान्य प्रसव के जरिए करीब 5 किलोग्राम वजन की नवजात बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल में सामान्य प्रसव से इतने अधिक वजन की बच्ची के जन्म का यह पहला मामला बताया जा रहा है। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय निगरानी में हैं। बच्ची के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पिता रामेश्वर साहू ने अपनी दूसरी बेटी का नाम तृषा रखा है।

मनीषा साहू को प्रसव के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रागिनी ठाकुर की निगरानी में उनका सामान्य प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद जब नवजात का वजन किया गया तो उसका वजन करीब 5 किलोग्राम पाया गया। सामान्य तौर पर नवजात शिशुओं का वजन इससे काफी कम होता है। ऐसे में इतने अधिक वजन की बच्ची का सामान्य प्रसव से जन्म होना अस्पताल के चिकित्सकों के लिए भी विशेष मामला रहा।

सामान्य से अधिक वजन के नवजात का पहला मामला

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. तोमेश श्रीमाली ने बताया कि जिला अस्पताल में करीब 5 किलोग्राम वजन के नवजात का सामान्य प्रसव से जन्म का यह पहला मामला है। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर नवजात का वजन करीब 2.50 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है। इससे अधिक वजन वाले नवजात के मामलों में प्रसव के दौरान अतिरिक्त चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, मनीषा के मामले में प्रसव सामान्य तरीके से सफलतापूर्वक कराया गया। प्रसव के बाद मां और बच्ची दोनों की स्थिति सामान्य है। चिकित्सकों की टीम दोनों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही है।

अधिक वजन के नवजात में ब्लड शुगर कम होने का खतरा

डॉ. श्रीमाली के अनुसार, सामान्य से अधिक वजन वाले नवजात के मामलों में प्रसूता को मधुमेह की समस्या होने की आशंका देखी जाती है। ऐसे नवजात में जन्म के बाद ब्लड शुगर कम होने यानी हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा भी हो सकता है। इसलिए इस तरह के मामलों में बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी महत्वपूर्ण होती है।

मनीषा के मामले में चिकित्सकों के अनुसार उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। प्रसव के बाद नवजात बच्ची भी स्वस्थ है। फिलहाल मां और बच्ची दोनों चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

Chhattisgarh News: दूसरी बेटी के जन्म से परिवार में खुशी

मनीषा और रामेश्वर साहू की यह दूसरी संतान है। उनकी पहली संतान भी बेटी है। दूसरी बार भी बेटी के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल है। पिता रामेश्वर साहू ने नवजात बेटी का नाम तृषा रखा है। रामेश्वर ने बताया कि बेटी के स्वस्थ जन्म से पूरा परिवार खुश है। खास बात यह रही कि बच्ची का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ, जिससे परिवार की खुशी और बढ़ गई। अस्पताल में भी बच्ची के अधिक वजन के साथ सामान्य प्रसव होने को लेकर चिकित्सकों के बीच चर्चा रही।

अगस्त में जिला अस्पताल में हुए 309 प्रसव

डॉ. श्रीमाली ने बताया कि अगस्त महीने में धमतरी जिला अस्पताल में कुल 309 प्रसव हुए। इनमें 178 सामान्य प्रसव और 131 सिजेरियन डिलीवरी शामिल हैं। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की स्थिति के अनुसार प्रसव की प्रक्रिया तय की जाती है।

चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के साथ ही गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की स्थिति को प्राथमिकता दी जाती है। आवश्यकता के अनुसार सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था भी की जाती है। मनीषा के मामले में सामान्य प्रसव सफल रहा और मां-बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।

विश्वकर्मा जयंती पर CM साय की बड़ी सौगात, ई-बाइक से ई-रिक्शा तक 3 बड़े ऐलान, जानिए क्या मिलेगा

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 07:01 pm

Published on:

17 Sept 2026 07:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Chhattisgarh News: 5 किलो की बच्ची का सामान्य प्रसव से जन्म, देखकर डॉक्टर भी हैरान, पिता ने नवजात का नाम रखा तृषा

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धमतरी में तेज रफ्तार का कहर! अलग-अलग हादसों में 2 बाइक सवार युवकों की मौत, पसरा मातम

Road Accident
धमतरी

छत्तीसगढ़ के इस गांव में शराब बेचने पर 20 हजार रुपए का दंड, पीने से लेकर जुआ खेलने तक पर लगेगा जुर्माना

Chhattisgarh News
धमतरी

‘साहब, बैल के खिलाफ FIR कर दीजिए’, धमतरी थाने पहुंचा पूरा मोहल्ला, पुलिस भी रह गई हैरान

Bull FIR Demand
धमतरी

Mahanadi Flood: महानदी में बाढ़ का अलर्ट! गंगरेल के 6 गेट खुले, हर सेकंड छोड़ा जा रहा 10400 क्यूसेक पानी

Mahanadi Flood
धमतरी

Chhattisgarh News: नाला उफना तो खाट बनी एंबुलेंस, मरीज को कंधे पर उठाकर ग्रामीणों ने कराया पार

Chhattisgarh News
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.