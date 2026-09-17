Chhattisgarh News: 5 किलो की बच्ची का सामान्य प्रसव से जन्म, देखकर डॉक्टर भी हैरान, पिता ने नवजात का नाम रखा तृषा

5 kg Baby Girl: धमतरी जिला अस्पताल में एक असामान्य प्रसव का मामला सामने आया है। बालोद जिले के ग्राम सरबदा निवासी मनीषा साहू ने सामान्य प्रसव के जरिए करीब 5 किलोग्राम वजन की नवजात बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल में सामान्य प्रसव से इतने अधिक वजन की बच्ची के जन्म का यह पहला मामला बताया जा रहा है। प्रसव के बाद मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं और चिकित्सकीय निगरानी में हैं। बच्ची के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पिता रामेश्वर साहू ने अपनी दूसरी बेटी का नाम तृषा रखा है।