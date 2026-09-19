Dhamtari News: जहर सेवन के बाद अस्पताल में भर्ती महिला गायब, स्टाफ को खबर तक नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Dhamtari Hospital News: सिविल अस्पताल कुरूद के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक महिला के बिना डिस्चार्ज अस्पताल से चले जाने का मामला सामने आया है। जहर सेवन के बाद गुरुवार रात भर्ती कराई गई ग्राम भैंसबोड़ निवासी चांदनी साहू शुक्रवार सुबह वार्ड में नहीं मिली। सुबह बेटी को देखने पहुंची उसकी मां लीलीबाई लहरे ने बिस्तर खाली देखा तो अस्पताल परिसर में तलाश शुरू की। नर्सिंग स्टॉफ से पूछताछ करने पर भी उन्हें महिला के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। बाद में पता चला कि मरीज का डिस्चार्ज भी नहीं हुआ था।