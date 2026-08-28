ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की लोकेशन जानने के लिए पाकिस्तान ने भारत में एक्टिव किए थे जासूस-स्लीपर सेल

पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) का जवाब देने के लिए भारत (India) ने पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया था। भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। बड़ी संख्या में पकितनि आतंकी मारे गए थे और उनके 9 ठिकाने तबाह हो गए थे। पाकिस्तानी सेना ने जब इसका जवाब देने की कोशिश की, तो उसे भी भारतीय सेना के सामने मुंह की खानी पड़ी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहा था, जिसने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के साथ ही मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया था। इसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी।