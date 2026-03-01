दुनिया में ‘ब्रह्मोस’ की दहाड़: पाकिस्तान को दिखाई थी औकात, अब इस देश में गूंजेगी भारतीय मिसाइल

भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस तारीफ कर चुका है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग-2026 में शामिल हुए फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ जनरल रोमियो एस. ब्रॉनर जूनियर ने ब्रह्मोस पर भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था कि भारत से की गई ब्रह्मोस खरीद की डील से वह संतुष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा- ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस था। अब इंडोनेशिया ने भी यही प्रणाली खरीद ली है। मैं कह सकता हूं कि हम अपनी खरीद से खुश हैं और उम्मीद है कि हम भारत के साथ और अधिक व्यापार कर सकेंगे। बता दें कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहां बीजिंग के तटरक्षक जहाजों ने फिलीपींस के जहाजों के खिलाफ पानी की तोपों और खतरनाक युद्धाभ्यासों का इस्तेमाल किया था।