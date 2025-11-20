भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा – “350% टैरिफ की धमकी के बाद रुकी जंग”

ट्रंप अब तक 60 से ज़्यादा बार दावा कर चुके हैं कि भारत-पाकिस्तान युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था और इसके लिए उन्होंने टैरिफ और ट्रेड डील का इस्तेमाल किया। हालांकि भारत की तरफ से यह दावा खारिज किया जा चुका है। ट्रंप ने जब पहली बार इस बात का दावा किया था तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि सीज़फायर में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग आपसी बातचीत से रुकी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के दौरान भी यह बात साफ कर दी थी। पाकिस्तानी सेना में डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्लाह ने भी कबूला था कि सीज़फायर के लिए पाकिस्तान ने सीधे भारत से ही बात की थी, किसी तीसरे पक्ष से नहीं।