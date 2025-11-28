Patrika LogoSwitch to English

इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? बवाल के बीच भारत में बड़े हमले की साजिश, सामने आया पाक आर्मी-ISI का प्लान

ISI इमरान खान की मौत की अफवाहों से फायदा उठाकर भारत में बड़े हमले प्लान कर रही है। खान की मौत हुई तो पाकिस्तान में अनकंट्रोल्ड हिंसा और सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 28, 2025

पाक पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम इमरान खान। (फोटो- ANI)

पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की अदियाला जेल में हुई मौत की अफवाहों को लेकर अफरातफरी मची है। इस बीच, भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पड़ोसी मुल्क में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है।

पाकिस्तान में रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर भारी भीड़ जमा हो रही है, जहां खान बंद हैं। उनके हजारों सपोर्टर जेल के बाहर जमा हो गए हैं और अपने लीडर से मिलने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, पाकिस्तानी आर्मी ने खान से मिलने की इजाजत देने से मना कर दिया है और उनकी मौत की अफवाहों को भी खारिज कर दिया है।

तीन दिन पहले से चल रही अफवाह

इधर, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि खान की मौत से जुड़ी अफवाहें तीन दिन पहले फैलनी शुरू हुईं। तब से उनके सपोर्टर भारी संख्या में जमा हो गए हैं। अगर आर्मी वह सबूत नहीं देती जो खान के सपोर्टर मांग रहे हैं, तो पाकिस्तान में हिंसा फैलनी तय है।

एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान में हिंसा होना तय है। ऐसे में भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि पड़ोस में परेशानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कभी भी अच्छा संकेत नहीं है।

पहले से ही भारत में अटैक की प्लानिंग कर रही खुफिया एजेंसी

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले से ही भारत में कई बड़े हमलों की प्लानिंग कर रही है, ताकि ध्यान भटकाया जा सके। खान पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हस्ती हैं और अगर उनकी मौत की खबर सच हुई, तो देश में ऐसी हिंसा होगी, जो शायद पहले कभी नहीं हुई।

पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स के कंट्रोल से बाहर होगा लोगों को कंट्रोल करना और आखिर में देश को सिविल वॉर जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। आर्मी इमरान खान को दबाए रखना चाहती है और उनसे जुड़े सभी मामलों को दबाए रखना चाहती है।

हालांकि, यह शायद लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की रेटिंग, खासकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हेडिंग में, अब तक के सबसे निचले लेवल पर आ गई है।

मौजूदा सरकार को हटाना चाहती है जनता

एक अधिकारी ने कहा कि लोगों को जबरदस्ती रोका जा रहा है और आर्मी को यह एहसास है कि ज्यादातर आबादी मौजूदा सरकार को हटाना चाहती है।

पाकिस्तान पर नजर रखने वालों का कहना है कि लोग इस बात से खास तौर पर नाराज हैं कि आर्मी ने खान को सत्ता से हटाने और शहबाज़ शरीफ के नेतृत्व में एक डमी सरकार बनाने के लिए तख्तापलट किया।

क्या कह रहे एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रोसेस की कोई इज्जत नहीं है और लोग इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि खान की मौत से जुड़ी अफवाहें ऐसी थीं जिनकी सरकार को उम्मीद नहीं थी। इससे आर्मी बैकफुट पर आ गई है। अगर सपोर्टर्स की संख्या देखें, तो यह बहुत बड़ी है और आर्मी उन्हें ताकत का इस्तेमाल करके रोक नहीं पाएगी।

ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी पाक सेना

अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी हर तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश करेगी। इसके लिए वहां के लोगों का ध्यान भटकाया जायेगा। आर्मी और ISI भारत में हमलों की साजिश रचेंगे ताकि यह कुछ समय के लिए ध्यान भटकाने का काम करे।

जो बातें सामने आई हैं, उनसे लगता है कि भारत में एक जबरदस्त हमला हो सकता है। आईएसआई कोई छोटा-मोटा हमला करने की प्लानिंग नहीं कर रही है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि वह मुंबई 26/11 या पुलवामा जैसा हमला चाहता है ताकि पाकिस्तान के लोगों का ध्यान पूरी तरह भटक जाए।

इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिक्योरिटी अधिकारियों को खासकर पूर्वी बॉर्डर पर नजर रखने के लिए अलर्ट किया है। बांग्लादेश में ISI से जुड़ी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही हैं। लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी-इस्लामी (HuJI) के बीच मिलकर कई मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिनका एकमात्र मकसद भारत में हमले करना है।

हाफिज सईद को बांग्लादेश लाने की तैयारी

पाकिस्तान हाफिज सईद को बांग्लादेश लाने की भी प्लानिंग कर रहा है ताकि वह इस मॉड्यूल के सदस्यों को हिम्मत दे सके। अधिकारियों का कहना है कि सईद को हमेशा अपने मॉड्यूल के आतंकवादियों को किसी बड़े हमले से ठीक पहले हिम्मत देने के लिए बुलाया जाता है।

मुंबई 26/11 हमलों से पहले भी ऐसा ही पाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए ISI ध्यान भटकाने के लिए बेताब है।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए भारत में बड़ा हमला करने के लिए बांग्लादेश के मॉड्यूल पर फोकस है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह के डायवर्जन से पाकिस्तानी सेना को इमरान खान से जुड़े हालात को संभालने का समय मिलेगा, जिससे लोग शांत होंगे।

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

28 Nov 2025 01:34 pm

Published on:

