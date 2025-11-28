इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? बवाल के बीच भारत में बड़े हमले की साजिश, सामने आया पाक आर्मी-ISI का प्लान

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पहले से ही भारत में कई बड़े हमलों की प्लानिंग कर रही है, ताकि ध्यान भटकाया जा सके। खान पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हस्ती हैं और अगर उनकी मौत की खबर सच हुई, तो देश में ऐसी हिंसा होगी, जो शायद पहले कभी नहीं हुई।