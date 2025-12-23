23 दिसंबर 2025,

विदेश

‘पाक PM ने मुझसे कहा था- आपने 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई’, भारत-पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने किया एक और दावा!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका। ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच चार दिन के संघर्ष में आठ विमानों को मार गिराया गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 23, 2025

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir

पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन के संघर्ष में आठ विमानों को मार गिराया गया था।

ट्रंप ने कहा- मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं। थाईलैंड-कंबोडिया के बीच अब शांति है, मुझे लगता है कि हमने इसे काफी अच्छी स्थिति में ला दिया है। हमने पाकिस्तान और भारत के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोका।

युद्ध भड़कने वाला था- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि आपने एक करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई। आठ विमानों को मार गिराया गया था। वह युद्ध भड़कने वाला था। एकमात्र युद्ध जिसे मैंने अभी तक हल नहीं किया है, वह रूस-यूक्रेन है।

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने पड़ोसी देशों के बीच संभावित बड़े पैमाने पर युद्ध को रोकने के लिए व्यापार टैरिफ का इस्तेमाल किया।

ट्रंप यह भी दावा करते हैं कि उनके हस्तक्षेप ने 24 घंटे के भीतर संघर्ष को सुलझा दिया। हालांकि, भारत ने उनके दावों को खारिज कर दिया है।

भारत सरकार ने क्या कहा?

भारत सरकार ने कहा है कि भारी नुकसान से प्रभावित होकर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल (डीजीएमओ) ने भारतीय डीजीएमओ को फोन किया और दोनों पक्ष 10 मई से जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए।

इस बीच, जब ट्रंप से रूस-यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा- रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है. राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहुत ज्यादा नफरत है।

फ्लोरिडा में रूस यूक्रेन को लेकर हुई शांति वार्ता

हाल ही में फ्लोरिडा के मियामी में शांति वार्ता समाप्त हुई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि रूस यूक्रेन में शांति हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

अमेरिकी दूत ने कहा- पिछले दो दिनों में फ्लोरिडा में रूसी विशेष दूत किरिल दिमित्रिएव ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उपयोगी और रचनात्मक बैठकें कीं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के स्टाफ सदस्य जोश ग्रुएनबाम शामिल थे।

डोनाल्ड ट्रम्प

India Pakistan Conflict

