किम परिवार की विरासत किसे मिलेगी? बेटी की बढ़ती मौजूदगी दे रही है साफ संकेत

North Korea future leader: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी अकसर सार्वजनिक मंचों पर नजर आती रही हैं। अब उन्हें लेकर एक दिलचस्प अनुमान लगाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को जानकारी देते हुए आकलन किया कि किम जोंग उन की किशोरी बेटी को देश की भावी नेता के तौर पर तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि किम अपने पारिवारिक वंश को चौथी पीढ़ी तक आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।