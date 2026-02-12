लालकिले के पास हुए आतंकी हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ, UN में खुली पोल तो बौखलाया पाकिस्तान

आतंकी संगठनों को संरक्षण देने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर बेनकाब हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए आतंकी धमाके के तार सीधे तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए गए हैं।