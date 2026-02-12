लालकिले के पास हुए आतंकी हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ, UN में खुली पोल तो बौखलाया पाकिस्तान

दिल्ली में 9 नवंबर 2025 को लाल किला के पास हुए आतंकी धमाके के बाद का दृथ्य (Photp - IANS)
आतंकी संगठनों को संरक्षण देने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर बेनकाब हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए आतंकी धमाके के तार सीधे तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए गए हैं।
रिपोर्ट में उल्लेख है कि जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही, संगठन के प्रमुख मसूद अजहर द्वारा 8 अक्टूबर को महिलाओं की विशेष शाखा ‘जमात-उल-मोमिनात’ के गठन की घोषणा का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि इस शाखा का उद्देश्य आतंकी गतिविधियों में सहयोग और समर्थन प्रदान करना है।
संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से अपनी धरती पर सक्रिय आतंकी संगठनों के अस्तित्व से इनकार करता रहा है।
