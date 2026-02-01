शेख हसीना ने बांग्लादेश चुनाव को बताया अवैध, रद्द करने की उठाई मांग

बांग्लादेश में आज आख़िरकार चुनाव (Bangladesh Election) हो ही गए। वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव काफी तनाव के बीच हुए और इस दौरान एक पोलिंग बूथ पर तो बम धमाका भी हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में कई लोगों ने चुनाव की वैधता पर सवाल भी उठाए हैं। इसी बीच पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है।