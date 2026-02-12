12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नील नदी में डूबी नाव, सूडान में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 21

सूडान में नील नदी में यात्रियों से भरी नाव के डूबने से हाहाकार मच गया है। इस हादसे में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 12, 2026

Ferry sinks in Sudan

Ferry sinks in Sudan (Representational Photo)

दुनियाभर में अक्सर ही यात्रियों से भरी नावों के डूबने के मामले सामने आते हैं। हर साल इस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अब सूडान (Sudan) में सामने आया है। बुधवार की शाम को सूडान में उत्तरी नील नदी प्रांत में यात्रियों से भरी एक नाव के नील नदी (Nile River) में डूबने से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि नाव में बच्चों और महिलाओं समेत 30-35 यात्री सवार थे।

मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 21

सूडान में नील नदी में नाव के डूबने की वजह से पहले 15 लोगों के मरने की खबर आई थी। अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 पहुंच गया है। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने इस बारे में जानकारी दी। सभी 21 मृतकों के शव बरामद हो चुके हैं। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने आशंका जताई है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

6 लोगों की बचाई गई जान

सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की जान बचाई है। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं और रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राजधानी खार्तूम (Khartoum) से रेस्क्यू टीम भेजी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Feb 2026 05:55 pm

Published on:

12 Feb 2026 05:42 pm

Hindi News / World / नील नदी में डूबी नाव, सूडान में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 21

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

33 साल पहले महज 300 रुपये में खरीदा था इस नाम का डोमेन, एक झटके में बन गया 634 करोड़ का मालिक

विदेश

पुलिस की लापरवाही से अमेरिका में गई थी भारतीय छात्रा की जान, अब परिवार को मिलेगा 262 करोड़ का मुआवजा

Jaahnavi Kandula
विदेश

आरएसएफ ने मस्जिद पर की बमबारी, कुरान पढ़ रहे 2 बच्चों की मौत और 13 घायल

RSF carries out drone air strikes in Sudan
विदेश

India-France Defence Deal: मैक्रों के दौरे पर 3.25 लाख करोड़ का समझौता, राफेल-मरीन पर लगेगी मुहर

India-France Deal
राष्ट्रीय

Bangladesh Election Update: ढाका में वोटिंग के बीच बड़ा उलटफेर? जानें कौन जीत रहा है बाजी

Bangladesh Election 2026
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.