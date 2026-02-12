नील नदी में डूबी नाव, सूडान में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 21

दुनियाभर में अक्सर ही यात्रियों से भरी नावों के डूबने के मामले सामने आते हैं। हर साल इस वजह से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अब सूडान (Sudan) में सामने आया है। बुधवार की शाम को सूडान में उत्तरी नील नदी प्रांत में यात्रियों से भरी एक नाव के नील नदी (Nile River) में डूबने से हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि नाव में बच्चों और महिलाओं समेत 30-35 यात्री सवार थे।