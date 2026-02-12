33 साल पहले महज 300 रुपये में खरीदा था इस नाम का डोमेन, एक झटके में बन गया 634 करोड़ का मालिक

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अर्सियान इस्माइल 1993 में जब 10 साल के थे तो अपनी मां के क्रेडिट कार्ड से AI.com का डोमेन 100 डॉलर (उस समय लगभग 300 रुपये) में खरीदा था । अब यह डोमेन 70 मिलियन डॉलर (लगभग 634 करोड़ रुपये) में बिका है।