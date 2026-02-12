पुलिस की लापरवाही से अमेरिका में गई थी भारतीय छात्रा की जान, अब परिवार को मिलेगा 262 करोड़ का मुआवजा

अमेरिका (United States Of America) में 23 साल की भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला (Jaahnavi Kandula) की 23 जनवरी 2023 को पुलिस की लापरवाही से मौत हो गई थी। अमेरिकी राज्य वॉशिंगटन डीसी (Washington DC) के सिएटल (Seattle) शहर में एक पुलिस वाहन की टक्कर से जाह्नवी की मौत हुई थी। वह सिएटल की नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और सड़क पार करते समय पुलिसकर्मी केविन डेव (Kevin Dave) ने तेज़ रफ्तार में जीप चलाते हुए जाह्नवी को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जीप की रफ्तार करीब 119 किलोमीटर/घंटा थी। अब इस मामले में जाह्नवी के परिवार ने मुकदमा दायर किया था, जिसका अब फैसला आ गया है।