भारत से डरा पाकिस्तान? हथियारों के लिए फिर फैलाए चीन के सामने हाथ

पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) और उसके जवाब में भारत (India) के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद से भारत-पाकिस्तान में तनाव काफी बढ़ गया। भारत ने सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty) रद्द करते हुए पाकिस्तान (Pakistan) पर 'वॉटर स्ट्राइक' भी कर दी, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में भारत के खिलाफ कुछ भी गलत करने की साजिश की, तो भारतीय सेना 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' से उसका करारा जवाबी देगी। इसी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। डरे हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर मदद के लिए अपने पुराने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया है।