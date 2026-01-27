27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

5.7 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, इंडोनेशिया में डरकर घरों से बाहर भागे लोग

Earthquake In Indonesia: दुनियाभर में भूकंप के मामलों में हो रहा इजाफा चिंता का विषय है। आज इंडोनेशिया में भूकंप से धरती कांप उठी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 27, 2026

Earthquake

Earthquake in Indonesia

भूकंप (Earthquake) के मामलों में इजाफा चिंता का विषय है। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं भूकंप के कई मामले देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में तो भूकंप आना काफी सामान्य माना जाता है क्योंकि इन देशों में आए दिन ही भूकंप से धरती कांप उठती है। इन देशों में इंडोनेशिया का नाम भी शामिल है। आज, मंगलवार, 27 जनवरी को इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप से धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 रही। यह भूकंप पूर्वी जावा (East Java) प्रांत में पोनोरोगो (Ponorogo) से 19 किलोमीटर साउथर्न साउथवेस्ट में आया। भारतीय समयानुसार इस भूकंप का समय आज सुबह 6 बजकर 50 मिनट रहा। भूकंप की गहराई 127 किलोमीटर बताई जा रही है।

इंडोनेशियाई और अमेरिकी एजेंसियों ने की पुष्टि

इंडोनेशिया में आज आए इस भूकंप की पुष्टि देश की जियोफिजिक्स एजेंसी ने की। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।

डरकर घरों से बाहर भागे लोग

भूकंप का झटका बहुत जोरदार नहीं था, लेकिन धरती के कांपने से लोग घबरा गए। इस वजह से लोग डरकर घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए।

नहीं हुआ नुकसान

भूकंप की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। न ही कोई इमारत या घर क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि भूकंप का झटका प्रभावित क्षेत्र के साथ ही आसपास के कुछ इलाकों में भी महसूस हुआ। भूकंप की वजह से कुछ देर के लिए कई जगह कुर्सियाँ-टेबल, पंखे, अलमारियाँ हिलने लगीं, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति सामान्य हो गई।

ये भी पढ़ें

“ईरान पर फिर हमले की फिराक में है इज़रायल”, तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा
विदेश
Hakan Fidan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

27 Jan 2026 09:54 am

Published on:

27 Jan 2026 09:47 am

Hindi News / World / 5.7 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, इंडोनेशिया में डरकर घरों से बाहर भागे लोग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों की मौत

Plane crash in Australia
विदेश

मां ने किया अपनी 4 साल की बच्ची का यौन शोषण, फिर भाई के सामने परोस दिया

Rape, Rape News, Rape of Minor, Rape of Minor, रेप, रेप न्यूज, नाबालिग से रेप
विदेश

रेलवे ट्रैक पर बम धमाका, जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पलटे

Jaffar Express' 4 bogies derailed
विदेश

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि खुश हो गए ट्रंप, बोले- नई राष्ट्रपति का यह आदेश…

विदेश

जिस देश को PM मोदी बताते हैं खास दोस्त, अब उस पर बौखला उठे ट्रंप, लगा दिया 25 प्रतिशत टैरिफ

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.