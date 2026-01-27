5.7 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, इंडोनेशिया में डरकर घरों से बाहर भागे लोग

भूकंप (Earthquake) के मामलों में इजाफा चिंता का विषय है। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं भूकंप के कई मामले देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में तो भूकंप आना काफी सामान्य माना जाता है क्योंकि इन देशों में आए दिन ही भूकंप से धरती कांप उठती है। इन देशों में इंडोनेशिया का नाम भी शामिल है। आज, मंगलवार, 27 जनवरी को इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप से धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 रही। यह भूकंप पूर्वी जावा (East Java) प्रांत में पोनोरोगो (Ponorogo) से 19 किलोमीटर साउथर्न साउथवेस्ट में आया। भारतीय समयानुसार इस भूकंप का समय आज सुबह 6 बजकर 50 मिनट रहा। भूकंप की गहराई 127 किलोमीटर बताई जा रही है।