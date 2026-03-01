जंग के बीच ईरान की ललकार: ‘मुजतबा ज़ख़्मी हैं तो क्या हुआ, अभी ज़िदा हैं!’ ग़ुस्साए ट्रंप ने कही ये बड़ी बात

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह असली लड़ाई के साथ-साथ एक 'माइंड गेम' (मनोवैज्ञानिक युद्ध) भी है। अमेरिका ईरान के सैनिकों का मनोबल गिराना चाहता है, जबकि ईरान यह दिखाना चाहता है कि उसका नेतृत्व पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है।अब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के अगले कदम पर हैं। अगर मुजतबा खामेनेई सच में ठीक हैं, तो ईरान को जल्द ही उनका कोई वीडियो या लाइव संबोधन जारी करना होगा, वरना पश्चिमी मीडिया के दावों पर दुनिया का भरोसा पक्का हो जाएगा। इस पूरी जंग का एक साइड एंगल यह भी है कि मिडिल ईस्ट के अरब देश (जैसे सऊदी और यूएई) इस लड़ाई को खामोशी से देख रहे हैं। ट्रंप के दावों के मुताबिक, ये देश अंदर ही अंदर खुश हैं कि ईरान की सैन्य और नौसैनिक ताकत कमज़ोर हो रही है, जिससे इस इलाके में शक्ति का संतुलन बदल सकता है।