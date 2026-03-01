ईरान-इजराइल युद्ध: सऊदी अरब का साथ देने पर क्यों फंसा पाकिस्तान, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

Defense Pact: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़के विनाशकारी युद्ध (Iran Israel War) ने मिडिल ईस्ट को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आग में झोंक दिया है। हाल ही में इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों (US Iran Conflict) में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद प्रतिशोध की आग में उबल रहे तेहरान ने खाड़ी देशों, विशेषकर सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी सैन्य और तेल ठिकानों पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इस तेजी से बदलते घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक बहुत मुश्किल कूटनीतिक और रणनीतिक चौराहे (Pakistan Saudi Arabia) पर लाकर खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते और ईरान से सटी सीमा के कारण पाकिस्तान एक बड़े कूटनीतिक धर्मसंकट में फंसा हुआ है। अब इस्लामाबाद के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि वह इस युद्ध में किस पक्ष का साथ दे।